В субботу в Латвии пройдут дожди, местами - с грозами

В субботу с утра и днем в восточных районах Латвии ожидаются затяжные дожди, более сильными осадки будут на северо-востоке страны, сообщает агентство LETA.
В остальной Латвии между облаками будет проглядывать солнце, местами пройдут дожди, во второй половине дня ожидаются дождевые тучи, которые могут принести грозу.
Ожидается преимущественно слабый ветер, ночью местами сгустится туман. Температура воздуха ночью понизится до +4..+1- градусов, днем потеплеет до +10..+15 градусов, местами в Курземе и Земгале - до +18 градусов.
В Риге в субботу осадков может и не быть, ожидается преимущественно пасмурная погода со слабым ветром. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +16 градусов днем, немного прохладнее будет у моря.