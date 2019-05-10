В субботу в Латвии пройдут дожди, местами - с грозами

В остальной Латвии между облаками будет проглядывать солнце, местами пройдут дожди, во второй половине дня ожидаются дождевые тучи, которые могут принести грозу.

Ожидается преимущественно слабый ветер, ночью местами сгустится туман. Температура воздуха ночью понизится до +4..+1- градусов, днем потеплеет до +10..+15 градусов, местами в Курземе и Земгале - до +18 градусов.