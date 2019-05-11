Сб, 11.05.2019
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В субботу ожидаются дожди, местами - с грозами

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в восточных районах Латвии ожидается продолжительный сильный дождь, в западной и центральной части страны осадки возможны лишь местами.

Дождевые облака будут малоподвижны и не пересекут обширные территории, местами осадки будут сильными, возможна гроза.

Сохранится преимущественно слабый ветер. Максимальная температура воздуха - от +9 до +14 градусов, местами в западной и центральной части страны  - до +18 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ветер будет слабым, воздух прогреется до +16 градусов, у моря - до +13 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет циклон, находящийся в российском приграничье. Атмосферное давление на уровне моря - 757-758 мм ртутного столба.

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