В субботу ожидаются дожди, местами - с грозами

Дождевые облака будут малоподвижны и не пересекут обширные территории, местами осадки будут сильными, возможна гроза.

Сохранится преимущественно слабый ветер. Максимальная температура воздуха - от +9 до +14 градусов, местами в западной и центральной части страны - до +18 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ветер будет слабым, воздух прогреется до +16 градусов, у моря - до +13 градусов.