В воскресенье ожидается солнечная и теплая погода

Ночью местами еще возможен дождь и туман, днем существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер.

Температура воздуха на рассвете понизится до +3..+9 градусов, после полудня воздух прогреется до +17..+21 градусов, местами на морском побережье - не выше +12 градусов.