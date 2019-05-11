Сб, 11.05.2019
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В воскресенье ожидается солнечная и теплая погода

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В воскресенье в Латвии будет менее облачная и более теплая погода, чем в субботу, прогнозируют синоптики.

Ночью местами еще возможен дождь и туман, днем существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер.

Температура воздуха на рассвете понизится до +3..+9 градусов, после полудня воздух прогреется до +17..+21 градусов, местами на морском побережье - не выше +12 градусов.

В Риге ночью и в первой половине дня ожидается облачная погода, позднее небо прояснится. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +8 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +19 градусов.

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