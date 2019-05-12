По предварительной информации, количество осадков 1-11 мая в Латвии составило от 4-5 мм в Риге, Лиепае и Павилосте до 26 мм в Колке, Руйиене и Резекне, а в Алуксне и Зосени превысило 30 мм.

Самое большой суточное количество осадков зафиксировано 11 мая в Алуксне - 17 мм.

В апреле по всей Латвии царила засуха, в марте больше осадков выпало в Видземе и северной части Курземе.

Из-за засухи в лесах в Риге и местами в других частях Латвии сохраняется очень высокая пожароопасность.

По прогнозам синоптиков, в понедельник территории Латвии достигнет циклон.

Ночью дождь начнется в западной части страны, в течение дня и вечером дожди ожидаются и во многих других местах, в восточных краях - грозовые. Местами дожди будут сильными.

В последующие дни осадков опять будет мало или не будет совсем, окончание засухи в стране пока не предвидится.