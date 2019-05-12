В понедельник будет холодно и дождливо

В восточных районах Латвии будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможны грозы. В западных и центральных районах будет облачно.

Количество осадков во всех регионах местами может превысить 10-15 мм.

Температура воздуха ночью и днем - от +5 до +12 градусов, в восточной части Латвии днем воздух прогреется до +18..+23 градусов, теплее всего будет в Латгале.

Северный ветер усилится, во второй половине дня и вечером в Юрмале и Риге его скорость в порывах будет достигать 17 м/сек. В Латгале будет преобладать слабый восточный ветер.