На этой неделе будет преимущественно сухо; станет теплее

Под влиянием антициклона на этой неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая погода, часто будет светить солнце, а температура воздуха постепенно повысится, сообщает агентство LETA.
В ночь на вторник еще ожидаются дожди, солнце выглянет лишь местами, поэтому будет прохладно. В ночь на среду местами - особенно в Курземе и Видземе - ожидается мороз. В дальнейшие ночи небольшой мороз возможен главным образом в Видземе.
Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в конце недели воздух прогреется до +21..+26 градусов. Более прохладная погода сохранится на курземском побережье Рижского залива.
Длина дня и угол падения солнечных людей сейчас такие же, как в конце июля. Весной, находясь на солнце, нужно быть особенно осторожными, так как незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные солнечные лучи - в период времени с 12 до 15 часов.