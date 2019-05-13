На этой неделе будет преимущественно сухо; станет теплее

В ночь на вторник еще ожидаются дожди, солнце выглянет лишь местами, поэтому будет прохладно. В ночь на среду местами - особенно в Курземе и Видземе - ожидается мороз. В дальнейшие ночи небольшой мороз возможен главным образом в Видземе.

Длина дня и угол падения солнечных людей сейчас такие же, как в конце июля. Весной, находясь на солнце, нужно быть особенно осторожными, так как незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные солнечные лучи - в период времени с 12 до 15 часов.