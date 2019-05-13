Дожди в Латвии продолжатся до утра, а местами - и днем

Позднее синоптики значительных осадков не прогнозируют, будет облачно, но в Курземе солнца ожидается больше.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит от +3..+7 градусов ночью до +9..+14 градусов днем. В Латгале как ночью, так и днем столбик термометра будет держаться в районе +2..+3 градусов.