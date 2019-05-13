Дожди в Латвии продолжатся до утра, а местами - и днем

Во вторник ночью и с утра местами в Латвии - главным образом в центральной части страны - ожидается небольшой дождь, сообщает агентство LETA.
Позднее синоптики значительных осадков не прогнозируют, будет облачно, но в Курземе солнца ожидается больше.
Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит от +3..+7 градусов ночью до +9..+14 градусов днем. В Латгале как ночью, так и днем столбик термометра будет держаться в районе +2..+3 градусов.
В Риге до утра вторник продолжится дождь, день будет облачным. При умеренном северном ветре температура воздуха составит от +6 градусов ночью до +10 градусов днем.