В среду ожидается потепление до +19 градусов

В среду осадков и большой облачности не ожидается. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, однако днем порывы ветра усилятся до 8-13 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет +1...+7 градусов, на уровне травы во многих районах Латвии - главным образом в Курземе и Видземе - ожидаются заморозки.

Максимальная температура во второй половине дня ожидается от +11 градусов на Курземском побережье Рижского залива до +19 градусов в юго-восточных районах страны.