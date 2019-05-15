Синоптики: в Латвии станет по-летнему жарко

Скорее всего, столбик термометра достигнет самой высокой отметки в период с 19 по 21 мая, когда на большей части территории страны потеплеет до +24..+28 градусов.

Также в ближайшие две ночи в северо-восточных краях страны возможны небольшие заморозки на уровне высоты травы. В самые теплые ночи в начале следующей недели столбик термометра не опустится ниже +9..+15 градусов.

Между тем на этой неделе осадков больше не ожидается, хотя на выходных в Курземе местами возможны кратковременный дождь и гроза. На следующей неделе вероятность кратковременных осадков и грозы увеличится по всей Латвии.

22 мая в Латвии может резко похолодать.