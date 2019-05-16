Вот это да! В пятницу потеплеет до +23 градусов

Более солнечная погода сохранится в Видземе, более облачно будет в южной части страны и в Курземе. В течение дня местами, с наибольшей вероятностью в юго-восточных краях, пройдут небольшие дожди.

Ночью при слабом до умеренного восточном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до +7..+12 градусов, в северо-восточной части Латвии местами - до +4 градусов.

Днем скорость восточного ветра в порывах будет достигать 9-14 м/сек. Воздух прогреется до +18..+23 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +14..+17 градусов.