Пт, 17.05.2019
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Пятница будет теплой, но ветреной

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 17 мая, в Латвии будет тепло и ветрено, а начиная с юга увеличится облачность, прогнозируют синоптики.

Самая солнечная погода сохранится на севере Видземе, на юге Курземе местами возможны небольшие дожди.

Скорость восточного ветра в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +18..+23 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на Курземском побережье.

В Риге восточный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +22 градусов, в течение дня станет облачно.

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