Пятница будет теплой, но ветреной

В пятницу, 17 мая, в Латвии будет тепло и ветрено, а начиная с юга увеличится облачность, прогнозируют синоптики.
Самая солнечная погода сохранится на севере Видземе, на юге Курземе местами возможны небольшие дожди.
Скорость восточного ветра в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +18..+23 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на Курземском побережье.
В Риге восточный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +22 градусов, в течение дня станет облачно.