В Латвию идет волна жары

Жара начнется в субботу, когда температура воздуха повысится до +23..+27 градусов, а в последующие дни станет еще на 1-2 градуса жарче. Более прохладная погода сохранится на Курземском побережье Рижского залива.

По ночам столбики термометров на большей части территории страны не опустятся ниже +10 градусов, местами будет выше +15 градусов.

В субботу, воскресенье и понедельник осадки прогнозируются в основном только в Курземе, хотя кратковременный дождь возможен также местами в центральной части страны. В некоторых регионах пройдут грозы с сильными ливнями, возможен также град и мощные порывы ветра.