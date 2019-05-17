Пт, 17.05.2019
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В Латвию идет волна жары

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ближайшие пять дней в Латвии будут жаркими, в Курземе ожидаются грозы и ливни, прогнозируют синоптики.

Жара начнется в субботу, когда температура воздуха повысится до +23..+27 градусов, а в последующие дни станет еще на 1-2 градуса жарче. Более прохладная погода сохранится на Курземском побережье Рижского залива.

По ночам столбики термометров на большей части территории страны не опустятся ниже +10 градусов, местами будет выше +15 градусов.

В субботу, воскресенье и понедельник осадки прогнозируются в основном только в Курземе, хотя кратковременный дождь возможен также местами в центральной части страны. В некоторых регионах пройдут грозы с сильными ливнями, возможен также град и мощные порывы ветра.

Во второй половине следующей недели, по прогнозам синоптиков, станет прохладнее.

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