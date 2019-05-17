Пт, 17.05.2019
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В субботу воздух прогреется до +27 градусов

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Летний день в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу температура воздуха в Латвии впервые с апреля поднимется до +23..+27 градусов, прогнозируют синоптики.

При умеренном восточном, юго-восточном ветре прохладнее будет на Курземском побережье Рижского морского залива, где столбик термометра поднимется не выше +16..+19 градусов.

Ожидается преимущественно солнечная погода, облачность возможна в Курземе и Земгале, где ночью и днем местами возможны кратковременные дожди. Наибольший риск грозы в субботу будет вечером в Курземе.

Минимальная температура воздуха ночью - от +9 до +15 градусов, на северо-востоке Латвии местами +6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. При умеренном восточном, юго-восточном ветре температура воздуха ночью будет не ниже +13 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов.

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