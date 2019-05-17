В субботу воздух прогреется до +27 градусов

При умеренном восточном, юго-восточном ветре прохладнее будет на Курземском побережье Рижского морского залива, где столбик термометра поднимется не выше +16..+19 градусов.

Ожидается преимущественно солнечная погода, облачность возможна в Курземе и Земгале, где ночью и днем местами возможны кратковременные дожди. Наибольший риск грозы в субботу будет вечером в Курземе.

Минимальная температура воздуха ночью - от +9 до +15 градусов, на северо-востоке Латвии местами +6 градусов.