Вс, 19.05.2019
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В понедельник местами пройдут дожди и грозы

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Зонтик. Иллюстративное фото

ФОТО: flickr/ Stroy Puls

В понедельник в Латвии сохранится жаркая погода, облачность и ветер усилятся, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Дожди и грозы ожидаются в западной и центральной части страны.

Температура воздуха ночью опустится до +10..+17 градусов, днем юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до +24..+28 градусов. Немного прохладнее будет на побережье.

В Риге вероятность осадков в ближайшие сутки мала. Температура воздуха повысится с +17 градусов в конце ночи до +28 градусов во второй половине дня.

В среду и в четверг во многих районах Латвии ожидаются грозовые дожди, за которыми последует похолодание.

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