В понедельник местами пройдут дожди и грозы

Дожди и грозы ожидаются в западной и центральной части страны.

Температура воздуха ночью опустится до +10..+17 градусов, днем юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до +24..+28 градусов. Немного прохладнее будет на побережье.

В Риге вероятность осадков в ближайшие сутки мала. Температура воздуха повысится с +17 градусов в конце ночи до +28 градусов во второй половине дня.