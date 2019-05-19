В понедельник местами пройдут дожди и грозы

В понедельник в Латвии сохранится жаркая погода, облачность и ветер усилятся, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Дожди и грозы ожидаются в западной и центральной части страны.
Температура воздуха ночью опустится до +10..+17 градусов, днем юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до +24..+28 градусов. Немного прохладнее будет на побережье.
В Риге вероятность осадков в ближайшие сутки мала. Температура воздуха повысится с +17 градусов в конце ночи до +28 градусов во второй половине дня.
В среду и в четверг во многих районах Латвии ожидаются грозовые дожди, за которыми последует похолодание.