Пн, 20.05.2019
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Ночью местами возможна гроза

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Гроза

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на вторник во многих местах в Земгале, Видземе и Курземе пройдут кратковременные дожди, местами грозовые, прогнозируют синоптики.

Во вторник днем вероятность осадков снизится, к вечеру опять повысится, но дождь и гроза возможны лишь местами, так как тучи будут малоподвижны.

Слабый до умеренного восточный и южный ветер при грозе станет шквальным.

Температура воздуха ночью - от +13 до +18 градусов, днем - от +24 до +29 градусов, прохладнее будет на Курземском побережье Рижского морского залива.

В Риге возможны кратковременный дождь и гроза, температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, во второй половине дня воздуха прогреется до +28 градусов.

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