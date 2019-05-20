Ночью местами возможна гроза

В ночь на вторник во многих местах в Земгале, Видземе и Курземе пройдут кратковременные дожди, местами грозовые, прогнозируют синоптики.
Во вторник днем вероятность осадков снизится, к вечеру опять повысится, но дождь и гроза возможны лишь местами, так как тучи будут малоподвижны.
Слабый до умеренного восточный и южный ветер при грозе станет шквальным.
Температура воздуха ночью - от +13 до +18 градусов, днем - от +24 до +29 градусов, прохладнее будет на Курземском побережье Рижского морского залива.
В Риге возможны кратковременный дождь и гроза, температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, во второй половине дня воздуха прогреется до +28 градусов.