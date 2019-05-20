Ночью местами возможна гроза

Во вторник днем вероятность осадков снизится, к вечеру опять повысится, но дождь и гроза возможны лишь местами, так как тучи будут малоподвижны.

Слабый до умеренного восточный и южный ветер при грозе станет шквальным.

Температура воздуха ночью - от +13 до +18 градусов, днем - от +24 до +29 градусов, прохладнее будет на Курземском побережье Рижского морского залива.