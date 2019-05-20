Побит рекорд: в последний раз так жарко 20 мая было 80 лет назад

Самая высокая температура воздуха зафиксирована в Павилосте и Вентспилсе - +28,4 градуса, почти по всей Латвии сегодня было теплее +26 градусов.

Прохладнее было на Курземском побережье Рижского морского залива, где температура воздуха не достигла +20 градусов.

Рекорды тепла для 20 мая побиты также в Звейниекциемсе, Руйиене, Екабпилсе и Даугавпилсе.

Рекорд температуры воздуха для 20 мая в Латвии был зарегистрирован в 1937 году и составил +29,6 градуса.