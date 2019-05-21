Ночью в Латвии было зарегистрировано несколько тысяч разрядов молний

Грозовые ливни главным образом затронули Земгале, сторону Олайне и Юрмалы, а также курземское побережье Рижского залива, где гроза была наиболее интенсивной. Общее число вспышек молний превысило две тысячи.

На наблюдательной станции в Бауске,Стальгене и Мерсрагсе было зарегистрировано 8-10 мм осадков, но, согласно данным метеорологического радара, местами осадки были обильнее.

Утром во вторник небольшие дожди и гром продолжались. Облачность частичная, утро довольно солнечное. Доминирует слабый восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха на рассвете опустилась до +12..+17 градусов, местами на побережье не было прохладнее +18 градусов, - прошедшая ночь была самой теплой в этом году.

В Риге также ночью прошли осадки, местами в столице и ее округе дожди прошли и с утра, а на запад от Риги в пять утра гремел гром. Восточный, юго-восточный ветер дует со скоростью 3-7 метров в секунду.