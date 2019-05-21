Ныряем? Вода в реках прогрелась до +19 градусов

В Айвексте температура воды составляет +18 градусов, в Венте - +17..+19 градусов, в Мусе у Бауске и в Салаце у Мазсалацы - +19 градусов, в Лиелупе, Даугаве и Гауе - от +15 до +18 градусов.

В некоторых реках вода значительно холоднее. Так, в Абаве у Ренды ее температура составляет +14 градусов, В Ирбе у Ирбене - +11 градусов, в Седе у Орели - +12 градусов, в Палсе у Вилкземниеки - всего +8 градусов.

В озерах вода прогрелась до +14..+18 градусов.

Температура воды в море в среднем составляет +7..+12 градусов.