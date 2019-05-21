Вт, 21.05.2019
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В среду сохранится жаркая погода

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду в Латвии сохранится жаркая погода, прохладнее будет только на побережье, прогнозируют синоптики.

Небольшие дождевые и грозовые облака будут образовываться на протяжении всего дня. Во второй половине дня и вечером в ряде регионов могут прогреметь грозы с сильными ливнями, градом и мощными порывами ветра.

Температура воздуха ночью составит +9..+18 градусов. Максимальная температура воздуха днем - +24..+29 градусов, на побережье - +14..+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +18 градусов в центре столицы и до +14 градусов в пригородах. Днем воздух прогреется до +27 градусов, у моря температура составит до +18 градусов.

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