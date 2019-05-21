В среду сохранится жаркая погода

В среду в Латвии сохранится жаркая погода, прохладнее будет только на побережье, прогнозируют синоптики.
Небольшие дождевые и грозовые облака будут образовываться на протяжении всего дня. Во второй половине дня и вечером в ряде регионов могут прогреметь грозы с сильными ливнями, градом и мощными порывами ветра.
Температура воздуха ночью составит +9..+18 градусов. Максимальная температура воздуха днем - +24..+29 градусов, на побережье - +14..+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +18 градусов в центре столицы и до +14 градусов в пригородах. Днем воздух прогреется до +27 градусов, у моря температура составит до +18 градусов.