Ср, 22.05.2019
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Синоптики: в среду - жара до +28 градусов и грозовые ливни с градом

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду, 22 мая, в Латвии солнце будет сменяться облаками, что местами принесет дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Небольшие грозовые облака могут образоваться во всех регионах, локально ожидаются сильные ливни с градом.

Будет дуть медленный ветер с изменчивым направлением, на побережье ожидается морской бриз, во время непогоды - порывистый ветер. 

Воздух прогреется до +23..+28 градусов. На побережье с усилением морского бриза температура воздуха опустится ниже отметки в +20 градусов.

В Риге с низкой вероятностью возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха повысится до +27 градусов, во второй половине дня бриз принесет более свежий воздух с моря.

Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление составляет 755-758 миллиметров ртутного столба на уровне моря.

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