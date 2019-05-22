В четверг пройдут дожди с грозами; на побережье похолодает

В четверг на побережье Латвии снизится температура воздуха, а на остальной части страны ожидается гроза с дождем, прогнозируют синоптики.
Ночью кое-где еще пройдет дождь и возможна гроза. Ожидается слабый ветер или безветренная погода, температура воздуха снизится до +9..+15 градусов.
Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов на побережье и до +23..+28 градусов в остальной части страны. Сохранится солнечная погода, на побережье Курземе возможен туман. Слабый ветер будет дуть с севера и запада.
В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода со слабым северо-западным ветром. Ночью температура опустится до +12..+15 градусов, максимальная температура днем ожидается от +17 градусов на побережье моря до +24 градусов на юге страны.