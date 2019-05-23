Сезон купания открыт! Вода в реках Латвии прогрелась до +21 градуса

В море вода по-прежнему самая холодная. Например, в Рое температура воды составляет лишь +6 градусов, на большей части побережья - +10..+14 градусов.

В больших озерах температура воды достигает +15..+18 градусов.

В Венте, Лиелупе, Айвиексте и Салаце вода прогрелась до +18..+21 градуса, в Даугаве и Гауе температура воды колеблется в пределах +15..+20 градусов.

В некоторых маленьких реках, куда впадают воды холодных источников, температура воды осталась прежней и местами не превышает +8..+12 градусов.

Самая высокая температура воды была зарегистрирована в среду, 22 мая, в Мусе у Бауски - там вода прогрелась до +24 градусов.