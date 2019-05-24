Пт, 24.05.2019
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В пятницу по всей стране пройдут дожди

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу по всей Латвии пройдут дожди, однако начиная с запада облаков станет меньше, и во второй половине дня кратковременные осадки ожидаются лишь местами на востоке страны, сообщает агентство LETA.

В дальних восточных районах - преимущественно на границе с Россией - возможны сильные грозовые ливни, град и сильные порывы ветра.

Будет дуть слабый западный и северный ветер. Воздух прогреется до +16..+22 градусов.

В Риге возможен небольшой кратковременный дождь, во второй половине дня выглянет солнце, температура воздуха приблизится к +20 градусам.

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