Последнее воскресенье мая будет холодным и ветреным

Порывы юго-западного ветра достигнут скорости 13-17 метров в секунду, местами на побережье - 20 метров в секунду.

Между облаками будет проглядывать солнце, воздух прогреется до +12..+18 градусов. Начиная с запада страны, облаков станет больше, похолодает, вечером воздух остынет до +9..+12 градусов, на градус теплее будет в Латгале.

Местами пройдут дожди, во второй половине дня в части Курземе и Видземе осадки будут умеренными.