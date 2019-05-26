Первая половина следующей недели будет дождливой

Под влиянием циклона Латвию пересекут обширные зоны осадков, в связи с чем прогнозируемое количество дождя на большей части страны составит 10-25 миллиметров. Таких осадков недостаточно, чтобы победить засуху, так как дефицит осадков с прошлого года превышает 100 миллиметров.

Температура воздуха сохранится ниже +15..+20 градусов, лишь в среду в восточных районах воздух может прогреться до +24 градусов.

Начиная с 30 мая, облаков станет меньше, в некоторые ночи будет риск заморозков - температура воздуха на поверхности почвы может опуститься ниже нуля градусов.