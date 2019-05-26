Вс, 26.05.2019
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Прогноз погоды на понедельник: холодно и мокро

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Женщина во время дождя

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник Латвию пересечет обширная зона осадков, сообщает агентство LETA.

Ночью уходящие облака местами еще принесут кратковременный дождь. С утра на юго-западе страны начнутся осадки, а позднее дожди уже пройдут по всей стране.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, ночью и во второй половине дня местами на побережье до 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +6..+11 градусов ночью до +12..+17 градусов днем.

В Риге в понедельник снова станет облачно, пройдут дожди. Температура воздуха - от +10 градусов ночью до +15 градусов днем.

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