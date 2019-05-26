Прогноз погоды на понедельник: холодно и мокро

В понедельник Латвию пересечет обширная зона осадков, сообщает агентство LETA.
Ночью уходящие облака местами еще принесут кратковременный дождь. С утра на юго-западе страны начнутся осадки, а позднее дожди уже пройдут по всей стране.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, ночью и во второй половине дня местами на побережье до 14 метров в секунду.
Температура воздуха составит от +6..+11 градусов ночью до +12..+17 градусов днем.
В Риге в понедельник снова станет облачно, пройдут дожди. Температура воздуха - от +10 градусов ночью до +15 градусов днем.