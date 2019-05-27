Пн, 27.05.2019
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В ночь на четверг местами возможны заморозки

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Иней на траве

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

До среды во многих регионах Латвии ожидаются дожди, местами сильные, а в ночь на четверг возможны заморозки, прогнозирует Global Forecast System.

После дождей в понедельник новая зона осадков во вторник пересечет Латвию с юга, местами пройдут сильные дожди, возможны грозы. В среду больше осадков будет на востоке страны.

Температура воздуха в начале недели существенно не изменится.

В ночь на четверг небо прояснится, и температура воздуха во многих местах опустится ниже +5 градусов, на высоте травы - ниже нуля.

Небольшие заморозки возможны местами и в выходные дни. Ожидается, что максимальная температура воздуха в послеобеденные часы не превысит +16..+21 градуса, осадков будет мало.

На следующей неделе в Латвии вновь ожидаются потепление и даже жаркая погода.

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