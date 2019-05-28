Вт, 28.05.2019
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Во вторник дожди продолжатся

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Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: www.pexels.com

Во вторник начиная с южных регионов в Латвии пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

Больше осадков будет во второй половине дня. Вечером и в ночь на среду местами в центральной и восточной части страны ожидаются грозовые ливни.

Дневная температура составит +12..+17 градусов. К вечеру на юго-востоке воздух может прогреться до +20 градусов.

Будет дуть медленный до умеренного ветер переменного направления.

В Риге во вторник будет облачно и дождливо. Температура составит около +17 градусов.

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