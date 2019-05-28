Во вторник дожди продолжатся

Во вторник начиная с южных регионов в Латвии пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.
Больше осадков будет во второй половине дня. Вечером и в ночь на среду местами в центральной и восточной части страны ожидаются грозовые ливни.
Дневная температура составит +12..+17 градусов. К вечеру на юго-востоке воздух может прогреться до +20 градусов.
Будет дуть медленный до умеренного ветер переменного направления.
В Риге во вторник будет облачно и дождливо. Температура составит около +17 градусов.