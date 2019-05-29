Ср, 29.05.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Прогноз погоды на среду: пасмурно, но осадков уже меньше

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Небо. Иллюстративное фото

ФОТО: ITAR-TASS/LETA

Сегодня в Латвии ожидается солнечная погода. После обеда небо начнет проясняться. Местами возможны дожди, а в восточной части страны — грозы, прогнозируют синоптики.

Существенные осадки ожидаются в главную очередь только в Латгале, в приграничном районе возможны грозовые ливни.

Северо-западный ветер будет дуть от медленного до умеренного. Температура воздуха составит от +11..+17 градусов.

В Риге в первой части дня еще возможен небольшой дождь, к вечеру небо прояснится. Вечером северо-западный ветер немного усилится, а воздух не прогреется выше +16 градусов.

Читать также

НАВЕРХ