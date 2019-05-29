Прогноз погоды на среду: пасмурно, но осадков уже меньше

Сегодня в Латвии ожидается солнечная погода. После обеда небо начнет проясняться. Местами возможны дожди, а в восточной части страны — грозы, прогнозируют синоптики.
Существенные осадки ожидаются в главную очередь только в Латгале, в приграничном районе возможны грозовые ливни.
Северо-западный ветер будет дуть от медленного до умеренного. Температура воздуха составит от +11..+17 градусов.
В Риге в первой части дня еще возможен небольшой дождь, к вечеру небо прояснится. Вечером северо-западный ветер немного усилится, а воздух не прогреется выше +16 градусов.