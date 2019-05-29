Наступит жара? Синоптики рассказали, какой будет следующая неделя

Новейшие прогнозы погоды показывают, что на следующей неделе в Латвии наступит жара.
Согласно всем прогнозам, в начале июня температура воздуха в Латвии повысится. Меньше единства у синоптиков в том, насколько жаркая погода ожидается и как долго продержится жара.
В ближайшую ночь температура опустится до +1..+7 градусов, на высоте травы ожидаются заморозки.
После сухого и солнечного четверга облачность уменьшится, временами пройдут дожди. Дожди ожидаются и на следующей неделе, в основном грозовые.
Согласно прогнозу "Global Forecast System", в конце этой недели дневная температура останется ниже +20 градусов, а на следующей неделе может достичь +30.