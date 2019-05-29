Синоптики предупреждают: грядет мороз до -5 градусов

В ночь на четверг, 30 мая, температура воздуха в Латвии понизится до +1..+7 градусов, на уровне травы во многих местах ожидаются заморозки до 0..-5 градусов, прогнозируют синоптики.
Самой холодной предстоящая ночь будет в Курземе, самой теплой - в Латгале, местами на Видземском морском побережье и в городах.
Ночью и днем в Латвии будет преимущественно ясно, осадков не ожидается, ветер будет слабым.
В четверг после полудня воздух прогреется до +17..+20 градусов, на морском побережье местами - только до +14 градусов.
В Риге в четверг ожидается солнечная погода, слабый ветер и штиль. Минимальная температура воздуха ночью - от +5 до +7 градусов, в пригородах местами до +2 градусов и заморозки. Во второй половине дня воздух прогреется до +19 градусов, вблизи моря - до +15 градусов.