Ср, 29.05.2019
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Синоптики предупреждают: грядет мороз до -5 градусов

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Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В ночь на четверг, 30 мая, температура воздуха в Латвии понизится до +1..+7 градусов, на уровне травы во многих местах ожидаются заморозки до 0..-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Самой холодной предстоящая ночь будет в Курземе, самой теплой - в Латгале, местами на Видземском морском побережье и в городах.

Ночью и днем в Латвии будет преимущественно ясно, осадков не ожидается, ветер будет слабым.

В четверг после полудня воздух прогреется до +17..+20 градусов, на морском побережье местами - только до +14 градусов.

В Риге в четверг ожидается солнечная погода, слабый ветер и штиль. Минимальная температура воздуха ночью - от +5 до +7 градусов, в пригородах местами до +2 градусов и заморозки. Во второй половине дня воздух прогреется до +19 градусов, вблизи моря - до +15 градусов.

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