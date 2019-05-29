Синоптики предупреждают: грядет мороз до -5 градусов

Самой холодной предстоящая ночь будет в Курземе, самой теплой - в Латгале, местами на Видземском морском побережье и в городах.

Ночью и днем в Латвии будет преимущественно ясно, осадков не ожидается, ветер будет слабым.

В четверг после полудня воздух прогреется до +17..+20 градусов, на морском побережье местами - только до +14 градусов.