Чт, 30.05.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В пятницу будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди

Зонтик. Иллюстративное фото

ФОТО: flickr/ Stroy Puls

В пятницу в Латвии начиная с запада увеличится облачность, во многих местах ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня в Латгале еще сохранится солнечная погода, а в Курземе небольшой дождь местами начнется еще ночью.

Ночью и утром на Курземском и северном Видземском морском побережье южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 м/сек, днем по всей стране юго-западный ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью - от +3 до +9 градусов, местами в восточной части Латвии на уровне травы возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов, в юго-восточных краях - до +20 градусов.

В Риге в пятницу будет облачно, временами возможен небольшой дождь, умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью +9 градусов, днем - до +17 градусов.

Читать также

НАВЕРХ