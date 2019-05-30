В пятницу будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди

В пятницу в Латвии начиная с запада увеличится облачность, во многих местах ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
В первой половине дня в Латгале еще сохранится солнечная погода, а в Курземе небольшой дождь местами начнется еще ночью.
Ночью и утром на Курземском и северном Видземском морском побережье южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 м/сек, днем по всей стране юго-западный ветер будет умеренным.
Температура воздуха ночью - от +3 до +9 градусов, местами в восточной части Латвии на уровне травы возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов, в юго-восточных краях - до +20 градусов.
В Риге в пятницу будет облачно, временами возможен небольшой дождь, умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью +9 градусов, днем - до +17 градусов.