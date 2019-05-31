Май закончится дождем
В пятницу в Латвии в основном будет облачно, а днем солнечная погода сохранится в Латгале, прогнозируют синоптики.
Во многих местах страны ожидается небольшой дождь, больше осадков выпадет после обеда в Курземе, ожидается также туман.
Будет дуть умеренный юго-западный ветер, вечером ожидается медленный. Температура воздуха будет составлять от +12..+17 градусов, а в Латгале до +20.
В Риге — кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха прогреется до +16..+17 градусов.