Пт, 31.05.2019
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Май закончится дождем

Дождь в Риге

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Латвии в основном будет облачно, а днем солнечная погода сохранится в Латгале, прогнозируют синоптики.

Во многих местах страны ожидается небольшой дождь, больше осадков выпадет после обеда в Курземе, ожидается также туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, вечером ожидается медленный. Температура воздуха будет составлять от +12..+17 градусов, а в Латгале до +20.

В Риге — кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха прогреется до +16..+17 градусов.

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