Май закончится дождем

Во многих местах страны ожидается небольшой дождь, больше осадков выпадет после обеда в Курземе, ожидается также туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, вечером ожидается медленный. Температура воздуха будет составлять от +12..+17 градусов, а в Латгале до +20.