Жара возвращается: На следующей неделе до +32 градусов

В первые дни июня температура будет умеренной. В субботу будет сравнительно солнечно, воздух прогреется до +22 градусов, в воскресенье станет пасмурнее и прохладнее, а с понедельника будет преобладать солнце.

Также ночью на субботу, и, возможно, в ночь на понедельник в некоторых частях страны могут пройти небольшие морозы.

В понедельник во второй половине дня температура поднимется до +22..+26 градусов, во вторник до +25..+28 градусов, затем станет еще жарче. Немного прохладнее будет на побережье.

В середине и во второй половине будущей недели возможны сильные грозы, но они затронут небольшие территории, в основном в Курземе, а на большей части страны продолжится засушливая и пожароопасная погода.

В жаркую погоду врачи советуют пить много воды, не сидеть на солнце, не заниматься тяжелой физической работой и не перегреваться в холодной воде.

Согласно данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках и озерах составляет сейчас +13..+18 градусов, в море +10..+14 градусов. На следующей неделе вода постепенно станет более теплой.