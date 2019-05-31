Пт, 31.05.2019
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Ночью местами возможны туман и заморозки

Шоссе Рига - Сигулда в тумане

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на субботу в Латвии облачность уменьшится, ветер стихнет и местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

В восточных районах страны еще ожидается дождь. Минимальная температура воздуха - от +2 градусов в северной части Видземе до +12 градусов на юге Латгале и в Селии. В северо-западной части Видземе на высоте травы возможны заморозки.

Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

При слабом до умеренного юго-западном ветре воздух прогреется до +17..+22 градусов, на западном Курземском побережье - до +14..+16 градусов.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью возможен туман, температура воздуха понизится до +9 градусов, местами в пригородах - до +6 градусов. Днем слабый ветер сменится умеренным юго-западным ветром, потеплеет до +21 градуса.

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