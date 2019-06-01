Несмотря на дожди, уровень воды в реках сильно не повысился

Количество осадков в Латвии в марте и мае составило в среднем примерно 50 мм, в апреле - всего 3 мм. В прошлом году дефицит осадков в Латвии составил в среднем 200 мм, за первые пять месяцев этого года количество осадков было на 25 мм меньше обычного.