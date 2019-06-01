Несмотря на дожди, уровень воды в реках сильно не повысился

Несмотря на то, что в первой половине этой недели в Латвии прошли самые сильные за последние месяцы дожди, уровень воды в реках существенно не повысился, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Курземе и в некоторых реках в остальной части страны уровень воды не изменился, в большой части рек он колеблется в пределах нескольких сантиметров. Больше всего вода поднялась в Айвиексте возле Лубаны - на 35 см и в Мисе около Лиелвейси - на 43 см.
Количество осадков в Латвии в марте и мае составило в среднем примерно 50 мм, в апреле - всего 3 мм. В прошлом году дефицит осадков в Латвии составил в среднем 200 мм, за первые пять месяцев этого года количество осадков было на 25 мм меньше обычного.
Уровень грунтовых вод остается преимущественно низким, и в ближайшую неделю с наступлением волны жары засуха снова усилится, хотя местами и ожидаются сильные грозовые ливни.
Температура воды в крупнейших реках и озерах 1 июня утром от +13 до +18 градусов, в море - от +9 до +14 градусов, в Рижском морском заливе у Колки - +6,6 градуса.