В воскресенье усилится ветер, станет прохладнее

В воскресенье в Латвии немного увеличится облачность и усилится ветер, в Курземе и Видземе станет также прохладнее, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. Умеренный юго-западный ветер перейдет в западный и в порывах усилится до 8-13 м/сек.
Температура воздуха ночью - от +9 до +14 градусов. Максимальная температура воздуха днем - от +12 до +14 градусов за западном Курземском и северном Видземском морском побережье до +21 градуса в Латгале.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без дождя. Ночью при умеренном юго-западном ветре температура воздуха понизится до +13..+14 градусов, днем ветер сменит направление на северное и температура воздуха не превысит +19 градусов.