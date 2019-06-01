В воскресенье усилится ветер, станет прохладнее

Существенных осадков не ожидается. Умеренный юго-западный ветер перейдет в западный и в порывах усилится до 8-13 м/сек.

Температура воздуха ночью - от +9 до +14 градусов. Максимальная температура воздуха днем - от +12 до +14 градусов за западном Курземском и северном Видземском морском побережье до +21 градуса в Латгале.