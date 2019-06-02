Жаркое начало и холодный конец: синоптики рассказали о погоде на лето

По данным программы Евросоюза Copernicus, лето не будет настолько жарким и засушливым, как в прошлом году, но температура воздуха ожидается выше нормы, а количество осадков - ниже многолетних показателей.

Прогнозы Литовской гидрометеорологической службы свидетельствуют о том, что в июне и июле температура ожидается на градус выше нормы. Количество осадков в июне будет на 25% меньше нормы, в июле - близко к ней.

Институт метеорологии Дании также сообщает, что в июне и июле будет много солнечных, жарких дней, а в августе более вероятна активизация атлантических циклонов.

Согласно краткосрочным прогнозам, на следующей неделе средняя температура воздуха в странах Балтии будет на шесть градусов выше нормы, то есть средней температуры соответствующего периода в 1981-2010 годах.