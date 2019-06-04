Готовьтесь! В среду станет еще жарче

Небо в основном будет чистым, кое-где могут появиться небольшие облака, которые местами - с наибольшей вероятностью в Курземе - могут вырасти в отдельные дождевые и грозовые тучи.

Будет дуть умеренный ветер, главным образом с юга и юго-востока, а на побережье ожидается бриз.

Минимальная температура воздуха ночью будет +11..+17 градусов.

Днем воздух прогреется до +27..+31 градуса, и только на побережье температура будет немного ниже.

В Риге в среду ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью упадет до +17 градусов, в пригороде - до +14 градусов.

После полудня воздух прогреется до +30 градусов.