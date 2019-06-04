Готовьтесь! В среду станет еще жарче

В среду, 5 июня, температура воздуха в Риге поднимется еще на два градуса выше, чем во вторник, прогнозируют синоптики.
Небо в основном будет чистым, кое-где могут появиться небольшие облака, которые местами - с наибольшей вероятностью в Курземе - могут вырасти в отдельные дождевые и грозовые тучи.
Будет дуть умеренный ветер, главным образом с юга и юго-востока, а на побережье ожидается бриз.
Минимальная температура воздуха ночью будет +11..+17 градусов.
Днем воздух прогреется до +27..+31 градуса, и только на побережье температура будет немного ниже.
В Риге в среду ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью упадет до +17 градусов, в пригороде - до +14 градусов.
После полудня воздух прогреется до +30 градусов.
Галерея: 3 июня в столице