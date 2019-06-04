Вт, 4.06.2019
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На четырех станциях был побит рекорд тепла 4 июня

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник на четырех наблюдательных станциях в Курземе был побит рекорд температуры воздуха 4 июня, сообщает агентство LETA.

Выше всего столбик термометра поднялся в Мерсрагсе - там было зарегистрировано +29,4 градусов. Улучшен рекорд и в Стенде, где воздух прогрелся до +28,3 градусов, а также в Салдусе и на Колке, где максимальная температура была соответственно +27,5 и +26,1 градус.

На большей части территории Латвии температура воздуха во вторник повысилась до +25..+28 градусов, в столице потеплело до +27..+29 градусов.

Напомним, в среду также будет очень жарко - воздух прогреется до +27..+31 градуса.

Затем в Латвию придут дожди с грозами, а в воскресенье и понедельник станет прохладнее, прогнозируют синоптики.

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