На четырех станциях был побит рекорд тепла 4 июня

Во вторник на четырех наблюдательных станциях в Курземе был побит рекорд температуры воздуха 4 июня, сообщает агентство LETA.
Выше всего столбик термометра поднялся в Мерсрагсе - там было зарегистрировано +29,4 градусов. Улучшен рекорд и в Стенде, где воздух прогрелся до +28,3 градусов, а также в Салдусе и на Колке, где максимальная температура была соответственно +27,5 и +26,1 градус.
На большей части территории Латвии температура воздуха во вторник повысилась до +25..+28 градусов, в столице потеплело до +27..+29 градусов.
Напомним, в среду также будет очень жарко - воздух прогреется до +27..+31 градуса.
Затем в Латвию придут дожди с грозами, а в воскресенье и понедельник станет прохладнее, прогнозируют синоптики.