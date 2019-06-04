На четырех станциях был побит рекорд тепла 4 июня

Выше всего столбик термометра поднялся в Мерсрагсе - там было зарегистрировано +29,4 градусов. Улучшен рекорд и в Стенде, где воздух прогрелся до +28,3 градусов, а также в Салдусе и на Колке, где максимальная температура была соответственно +27,5 и +26,1 градус.