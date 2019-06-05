Температура воды в Юрмале только +11 градусов

Температура воды в юрмальских местах для купания, отмеченных синим флагом, в среду составляет всего +11 градусов, свидетельствует информация, предоставленная самоуправлением.
Такая температура воды держится в водоемах Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты и Меллужи. А в Каугури и Яункемери вода еще на один градус холоднее.
Рижская дума с утра сообщала, что температура воды в Вецаки и Вакарбулли составляет около +15 градусов. В местах для купания на Даугаве температура воды с утра составляла +15...+17 градусов. Вода в Кишезерсе и Бабитском озере прогрелась до +18 и +19 градусов соответственно.
Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на Курземском побережье Рижского залива составляет +7...+13 градусов, на большей части Видземского побережья и западном побережье Курземе вода прогрелась до +15 градусов. Температура воды в большей части рек и озер составляет +14...+22 градуса.