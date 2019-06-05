Температура воды в Юрмале только +11 градусов

Рижская дума с утра сообщала, что температура воды в Вецаки и Вакарбулли составляет около +15 градусов. В местах для купания на Даугаве температура воды с утра составляла +15...+17 градусов. Вода в Кишезерсе и Бабитском озере прогрелась до +18 и +19 градусов соответственно.