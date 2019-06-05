Еще жарче: в четверг до +32 градусов

При слабом юго-восточном ветре не так жарко будет только на Курземском побережье Рижского морского залива, где воздух прогреется до +22..+27 градусов.

Ожидается небольшая облачность, во второй половине дня и вечером - грозовые тучи, в Курземе пройдут ливни. При грозе возможны сильные порывы ветра и град.

Минимальная температура воздуха в ночь на четверг - от +12 до +19 градусов.

В Риге в четверг будет солнечно, умеренный юго-восточный ветер. Во второй половине дня вероятность кратковременных дождей и грозы возрастет до 30%. Температура воздуха - от +20 градусов ночью до +30 градусов днем.