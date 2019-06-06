Рекорд тепла, гроза и град: каким в Латвии будет четверг?

Сегодня в течение дня во многих местах будет побит температурный рекорд для 6 июня. До сих пор самая высокая температура Латвии, которая была зарегистрирована 6 июня, составила +30,9 градусов в Риге. Такой показатель был зафиксирован в 1885 году. Между тем в 2011 году температура воздуха 6 июня в Вентспилсском порту составила +31,1 градус.

Самая высокая температура ожидается на Курземском и Видземском морском побережье, а прохладнее всего будет в Колке, где воздух прогреется до +25 градусов.

После обеда начнут появляться кучевые облака, некоторые из них позже перерастут в грозовые облака. Гроза возможна местами во всех регионах, самые сильные ливни ожидаются в Курземе. Ветер будет порывистым, возможен также град.

В Риге осадки маловероятны, возможны небольшое количество облаков и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха в послеобеденное время составит +30..+31 градус.

На погодные условия влияет антициклон в России. Атмосферное давление в Латвии составляет 762-765 миллиметров ртутного столба на уровне моря.