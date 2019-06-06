В Риге побит рекорд самой ранней тропической ночи

Тропическими синоптики называют ночи, в которые температура воздуха не опускается ниже +20 градусов. Прошлая самая ранняя тропическая ночь была зафиксирована 8 июня 1988 года в Скулте, в округе Саулкрасти.

В Лиепайском порту ночь также не была холоднее +20 градусов, но на Лиепайской официальной наблюдательной станции столбик термометра опустился немного ниже +19 градусов.

В свою очередь в аэропорту "Рига" минимальная температура воздуха оставила +17 градусов.

В прошлом году в центре Риги было зафиксировано 14 тропических ночей.