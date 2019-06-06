Чт, 6.06.2019
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В Риге побит рекорд самой ранней тропической ночи

ФОТО: Reuters/ScanPix

Прошлой ночью на наблюдательной станции в центре Риги температура воздуха не опустилась ниже отметки в +20 градусов. Таким образом, был установлен рекорд самой ранней тропической ночи, сообщает агентство LETA.

Тропическими синоптики называют ночи, в которые температура воздуха не опускается ниже +20 градусов. Прошлая самая ранняя тропическая ночь была зафиксирована 8 июня 1988 года в Скулте, в округе Саулкрасти.

В Лиепайском порту ночь также не была холоднее +20 градусов, но на Лиепайской официальной наблюдательной станции столбик термометра опустился немного ниже +19 градусов.

В свою очередь в аэропорту "Рига" минимальная температура воздуха оставила +17 градусов.

В прошлом году в центре Риги было зафиксировано 14 тропических ночей.

В четверг в 10 утра температура воздуха по всей Латвии, за исключением курземского побережья рижского залива, поднялась до +24..+27 градусов.

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