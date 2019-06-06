Чт, 6.06.2019
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В пятницу жара продолжится

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу жара в Латвии продолжится, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны и ночью, и днем, особенно после полудня и вечером. Сильные ливни ожидаются в пятницу вечером в Курземе.

Юго-восточный ветер будет слабым до умеренного, на морском побережье ожидается бриз, при грозе - порывистый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью - от +14 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +26..+31 градуса.

В Риге в пятницу вероятность осадков будет низкой, ожидается переменная облачность, слабый до умеренного юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха ночью +21 градус, в пригородах - от +18 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +30..+31 градуса.

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