Прогноз: в воскресенье похолодает, но затем возможна жара до +34 градусов

В конце недели Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, однако жара ослабнет лишь кратковременно и на следующей неделе снова усилится, сообщает агентство LETA.
До утра воскресенья местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможны интенсивные ливни и сильные порывы ветра, а локально - и град.
В воскресенье с запада придет более холодный и сухой воздух, в течение дня грозы возможны лишь на востоке страны.
В субботу сохранится жара до +31 градуса, но уже в воскресенье температура воздуха не превысит +22..+25 градусов, на западном побережье Курземе и Видеме - +20 градусов.
В ночь на понедельник похолодает до +7..+12 градусов, но во второй половине дня на большей части территории страны вновь потеплеет до +23..+26 градусов. Будет сухо и преимущественно солнечно.
Скорее всего, в дальнейшем в Латвию с юга придет горячий воздух, а с севера приблизятся холодные воздушные массы. Есть возможность того, что будут побиты месячные рекроды жары, кроме того, ожидаются сильные дожди, грозы, и быстрое падение температуры воздуха.
Если верх возьмут теплые воздушные массы, то на следующей неделе температура может достичь +34 градусов, в свою очередь последний прогноз Global Forecast System свидетельствует, что в следующую пятницу температура днем понизится до +8..+13 градусов. Прогнозы на ближайшие дни уточняются.