Прогноз: в воскресенье похолодает, но затем возможна жара до +34 градусов

До утра воскресенья местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможны интенсивные ливни и сильные порывы ветра, а локально - и град.

В воскресенье с запада придет более холодный и сухой воздух, в течение дня грозы возможны лишь на востоке страны.

В субботу сохранится жара до +31 градуса, но уже в воскресенье температура воздуха не превысит +22..+25 градусов, на западном побережье Курземе и Видеме - +20 градусов.

В ночь на понедельник похолодает до +7..+12 градусов, но во второй половине дня на большей части территории страны вновь потеплеет до +23..+26 градусов. Будет сухо и преимущественно солнечно.

Скорее всего, в дальнейшем в Латвию с юга придет горячий воздух, а с севера приблизятся холодные воздушные массы. Есть возможность того, что будут побиты месячные рекроды жары, кроме того, ожидаются сильные дожди, грозы, и быстрое падение температуры воздуха.