Самая холодная вода - на Курземском побережье, самая теплая - в реках

В пятницу утром температура воды в Рое была +6,5 градуса, в Мерсрагсе +9 градуса, в Колке +12, на юрмальских пляжах синего флага +10..+14 градусов.

Температура воды в море в Саулкрасты, Салацгриве, Лиепае и Вентспилсе составляла +16..+18 градусов, в большинстве озер +17..+20 градусов.