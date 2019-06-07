Самая холодная вода - на Курземском побережье, самая теплая - в реках

На пляжах Латвии самая низкая температура воды остается на Курземском побережье, самая высокая - в реках, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу утром температура воды в Рое была +6,5 градуса, в Мерсрагсе +9 градуса, в Колке +12, на юрмальских пляжах синего флага +10..+14 градусов.
Температура воды в море в Саулкрасты, Салацгриве, Лиепае и Вентспилсе составляла +16..+18 градусов, в большинстве озер +17..+20 градусов.
В Лиелупе и Венте вода прогрелась до +20..+22 градусов, в Даугаве до +18..+23 градусов. В быстрых реках с холодными источниками или в лесу вода намного холоднее.