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Невыносимая жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на субботу

Иллюстративное фото.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 8 июня, в Латвии сохранится жаркая погода, ожидаются грозовые дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью и в первой половине дня только местами возможны кратковременные дожди и грозы, позже они пройдут уже повсеместно. Дожди будут сильными, местами ожидается град.

Температура воздуха ночью опустится до +14..+21 градусов, днем воздух раскалится до +27..+31, немного прохладнее будет на Курземском побережье.

В Риге вероятность дождя больше во второй половине дня. За тропической ночью последует 30-градусная жара.

В воскресенье, 9 июня, в Латвию придет с запада более холодный воздух.

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