Невыносимая жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на субботу

В субботу, 8 июня, в Латвии сохранится жаркая погода, ожидаются грозовые дожди, прогнозируют синоптики.
Ночью и в первой половине дня только местами возможны кратковременные дожди и грозы, позже они пройдут уже повсеместно. Дожди будут сильными, местами ожидается град.
Температура воздуха ночью опустится до +14..+21 градусов, днем воздух раскалится до +27..+31, немного прохладнее будет на Курземском побережье.
В Риге вероятность дождя больше во второй половине дня. За тропической ночью последует 30-градусная жара.
В воскресенье, 9 июня, в Латвию придет с запада более холодный воздух.