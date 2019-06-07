Невыносимая жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на субботу

Ночью и в первой половине дня только местами возможны кратковременные дожди и грозы, позже они пройдут уже повсеместно. Дожди будут сильными, местами ожидается град.

Температура воздуха ночью опустится до +14..+21 градусов, днем воздух раскалится до +27..+31, немного прохладнее будет на Курземском побережье.

В Риге вероятность дождя больше во второй половине дня. За тропической ночью последует 30-градусная жара.