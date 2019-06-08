Сб, 8.06.2019
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В субботу в Латвии ожидаются грозы

Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

В субботу воздух прогреется до +27..+3 градусов, ожидается дождь и грозовые тучи, прогнозируют синоптики.

Температуры воздуха чуть ниже останутся на Курземском побережье. Медленный южный и юго-восточный ветер станут умеренными. Грозы вызовут сильные порывы ветра.

После обеда и вечером ожидается кратковременный дождь и гроза, местами - сильный дождь и град.

Гроза также возможна в Риге. Наибольшее количество осадков ожидается вечером и ночью на воскресенье. Днем ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер, а температура воздуха достигнет +30 градусов.

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