В субботу в Латвии ожидаются грозы

Температуры воздуха чуть ниже останутся на Курземском побережье. Медленный южный и юго-восточный ветер станут умеренными. Грозы вызовут сильные порывы ветра.

После обеда и вечером ожидается кратковременный дождь и гроза, местами - сильный дождь и град.