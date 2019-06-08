Сб, 8.06.2019
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Ночью ожидаются грозовые ливни, в воскресенье станет прохладнее

Дождь

ФОТО: Pixabay

В крайних восточных районах страны грозовые ливни возможны также в первой половине дня. В других районах в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков.

Западный ветер будет умеренным.

Минимальная температура воздуха на восходе солнца - от +11 до +16 градусов, в восточной части Латвии - от +16 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21..+25 градусов, на западном Курземском и северном Видземском побережье - до +17..+20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью - кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Западный, северо-западный ветер будет умеренным. Температура воздуха - от +15 градусов утром до +23 градусов днем.

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