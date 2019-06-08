Ночью ожидаются грозовые ливни, в воскресенье станет прохладнее

Минимальная температура воздуха на восходе солнца - от +11 до +16 градусов, в восточной части Латвии - от +16 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21..+25 градусов, на западном Курземском и северном Видземском побережье - до +17..+20 градусов.