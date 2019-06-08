Ночью ожидаются грозовые ливни, в воскресенье станет прохладнее

В крайних восточных районах страны грозовые ливни возможны также в первой половине дня. В других районах в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков.
Западный ветер будет умеренным.
Минимальная температура воздуха на восходе солнца - от +11 до +16 градусов, в восточной части Латвии - от +16 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21..+25 градусов, на западном Курземском и северном Видземском побережье - до +17..+20 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью - кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Западный, северо-западный ветер будет умеренным. Температура воздуха - от +15 градусов утром до +23 градусов днем.